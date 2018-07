Meia da Inter de Milão sofre lesão e desfalca Portugal na Copa das Confederações

O meia João Mário foi cortado do elenco da seleção portuguesa que disputará a Copa das Confederações deste ano. Nesta quarta-feira, a federação de futebol do país anunciou o veto ao jogador da Inter de Milão por lesão, o que o deixa fora do torneio que começará no próximo dia 17.

De acordo com a entidade, João Mário sofreu uma lesão na panturrilha da perna direita e os exames apontaram que ele não terá condições de se recuperar a tempo da competição na Rússia. Apesar disso, nenhum jogador será convocado para substituir o meia.

Como de costume, o time de Fernando Santos tem Cristiano Ronaldo como principal esperança para a competição. Portugal está no Grupo A da Copa das Confederações, ao lado de Rússia, Nova Zelândia e México, adversário da estreia, dia 18, em Kazan.