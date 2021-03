Meia da seleção mexicana é suspenso e multado por participar de festa durante pandemia

Jogador do FC Juárez e da seleção mexicana, Marco Fabian recebeu uma suspensão por 10 dias por participar de uma festa não autorizada em meio à pandemia de covid-19. O meia, que tem passagens por Chivas e Eintracht Frankfurt ainda foi multado por seu clube em valores não divulgados. Ele foi flagrado em postagens de redes sociais bebendo e violando as normas estabelecidas de distanciamento social.

"Houve uma multa e Marco foi informado sobre isto", disse o presidente do FC Juárez, Guillermo Cantu. "Quebrar o protocolo não é benéfico para ninguém e precisamos ser bem claros, estamos no meio de uma pandemia", acrescentou o dirigente.

Vídeos publicados em uma rede social mostram Fabian, de 31 anos, na companhia de um cantor e DJ venezuelano tomando doses de tequila apenas alguns dias depois que sua equipe perdeu o terceiro compromisso consecutivo. Com o novo revés, o FC Juárez caiu para a 16ª colocação, apenas um ponto acima dos dois piores times do Campeonato Mexicano, o Pachuca e o Necaxa.

"Nós acabamos de finalizar uma semana horrível em que nós perdemos três jogos em sequência, e é claro que nós não estamos felizes com isso, então temos de mostrar postura e disciplina", declarou Cantu. De acordo com o dirigente, o jogador será colocado em isolamento por 10 dias e testado antes que seja reintegrado ao elenco, o que deve acontecer entre o fim de março e o começo de abril, quando a equipe terá o compromisso com o Cruz Azul.

Após passagens por Alemanha, Estados Unidos e Catar, Fabian foi tido como uma das principais contratações do futebol mexicano. Porém, em 18 partidas disputadas pelo FC Juárez entre 2020 e 2021. O meia ainda não balançou as redes adversárias e sua equipe corre o risco de ficar fora dos playoffs da competição. Na última temporada, terminou na 13ª posição.