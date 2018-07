Meia D'Alessandro renova contrato com o Inter até 2017

A diretoria do Internacional anunciou nesta quarta-feira que o meia D''Alessandro vai permanecer no clube por ao menos mais três anos. Após rápida negociação, o jogador argentino acertou um novo contrato com o time gaúcho, que é válido até o final de 2017. E os dirigentes explicaram que D''Alessandro não recebeu aumento para renovar o seu vínculo, que se encerrava em 31 de maio de 2015.

"Foi uma negociação muito fácil. Quando as duas partes estão em sintonia e compartilham o mesmo objetivo, alcançar um acordo é apenas uma questão de tempo. Os detalhes da negociação estão dentro dos parâmetros do clube e atendem à vontade do jogador, até mesmo porque não houve nenhum tipo de aumento salarial", disse o vice-presidente de futebol do Inter, Marcelo Medeiros.

O dirigente destacou que D''Alessandro já conquistou um espaço importante na história do Inter. "Nossa intenção e do atleta é que ele pudesse dar continuidade à essa carreira vitoriosa que já fez dele um dos maiores jogadores da história do clube", comentou.

D''Alessandro está no Inter desde agosto de 2008. Nesse período, o jogador disputou 290 partidas e marcou 70 gols. Pelo clube, o argentino conquistou os títulos da Copa Sul-Americana, em 2008, da Copa Libertadores, em 2010, e do Campeonato Gaúcho, em 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014.

De contrato renovado, D''Alessandro vai defender o Inter nesta quinta-feira, fora de casa, contra a Chapecoense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, ele concederá entrevista coletiva no Beira-Rio para comentar a renovação do seu vínculo.