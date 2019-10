Daniel elogia Marcão e comemora retorno ao time titular do Fluminense

De volta ao time titular do Fluminense, o meia Daniel elogiou nesta segunda-feira o desempenho de Marcão à frente da equipe. O então auxiliar foi efetivado no cargo de técnico da equipe carioca antes da rodada do fim de semana, quando o time derrotou o Botafogo por 1 a 0 em clássico disputado fora de casa, no Engenhão.

"Cada treinador tem seu estilo, o Marcão tentou resgatar o futebol que a gente vinha jogando com o (Fernando) Diniz, de posse de bola, muita criação. E ele está conseguindo fazer isso. Tanto que nosso time já conseguiu duas vitórias seguidas sob o comando dele e espero que a gente consiga a terceira, embalando no campeonato", comentou o jogador.

Com Daniel entre os titulares e Marcão no comando da equipe, o Fluminense venceu seus últimos dois jogos e voltou a respirar na tabela. Ocupa agora a 15ª colocação, três pontos acima da zona do rebaixamento.

Daniel voltou a jogar entre os 11 justamente com o retorno de Marcão ao comando da equipe, após a saída de Oswaldo de Oliveira. "O Marcão, desde que assumiu, me colocou no time titular, me botou para jogar. Ele me conhece há bastante tempo no Fluminense, desde que eu subi da base, ele já estava no profissional. É um cara muito experiente que me ajuda bastante e sei que vai continuar assim."

O jogador diz acompanhar o trabalho de Marcão desde a época em que era jogador do Flu. "Lembro dele sim, tenho até foto com o Marcão no centenário do Fluminense no Maracanã, já mostrei essa foto para ele. Também brinquei com ele no jogo do Botafogo para dar umas dicas, porque ele sempre fazia gol neles", comentou.

Daniel e os demais jogadores do time carioca voltam a trabalhar nesta segunda, após a vitória no clássico. Desta vez, Marcão terá pouco tempo para preparar a equipe. O próximo duelo, com o Cruzeiro, será nesta quarta, no Mineirão.

"É um jogo muito importante, mais uma final, como a gente vem encarando esses jogos. Estamos mostrando a nossa vontade dentro de campo e os desfalques são peças importantes, são titulares, mas quem entrar no lugar vai dar conta do recado, a gente tem um grupo bom e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo lá em Minas", declarou.

O grupo tricolor volta aos trabalhos na manhã desta terça, às 11 horas. Após o treino, a delegação do Flu embarcará rumo a Belo Horizonte.