Meia Deco quer renovar contrato por um ano com o Fluminense

RIO DE JANEIRO - Cada jogo que passa em campo e com atuações destacadas como a da vitória do Fluminense por 4 a 1 sobre a Portuguesa, no último sábado, motivam Deco a prolongar a carreira. E, claro, os cartolas tricolores a buscar uma renovação com o meia de 34 anos. Um acordo para a extensão do atual contrato por mais uma temporada deve ser definido nas próximas semanas.

Deco tem compromisso firmado com o Fluminense até o fim deste ano e chegou a acenar com a aposentadoria quando perseguido por uma série de lesões. Mais ativo nesta temporada - apesar de ter desfalcado a equipe nas quartas de final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors - o luso-brasileiro revigorou-se para seguir atuando.

"Já tive uma conversa com o (diretor) Rodrigo Caetano. Ele me pediu uns dias para conversar com o Celso (Barros, presidente da Unimed). Acredito que na semana que vem a gente resolve para o Deco renovar por mais uma temporada", disse o agente do meia e ex-jogador, Luisão.

Apenas os reservas e jogadores em recuperação de lesão foram às Laranjeiras nesta segunda-feira. Entre eles o volante Valencia, que retomou as atividades físicas. Quem surpreende é o meia Thiago Neves. Ele se recupera bem de uma artroscopia no joelho esquerdo e o técnico Abel Braga tem a expectativa de que possa jogar já contra o Náutico, no próximo dia 30, pela sétima rodada. Se esta previsão se confirmar, Thiago Neves estaria de volta em cerca de 30 dias após a cirurgia, duas semanas antes do prazo mínimo previamente estabelecido.