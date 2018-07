Meia Diaby desfalca Arsenal até fim de agosto

"Ele deve estar de volta entre oito e 10 semanas depois de sua cirurgia, o que significa final de agosto", disse o técnico Arsene Wenger no site do clube (www.arsenal.com).

Diaby lesionou o tornozelo no final do semestre passado e não jogou durante a pré-temporada do Arsenal, ficando de fora da turnê na Ásia e dos treinos do clube na Alemanha.

Ele não disputará os jogos da Liga Inglesa no próximo mês contra o Newcastle United, Liverpool e Manchester United, ou as eliminatórias da Liga dos Campeões contra um adversário ainda não determinado.