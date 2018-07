Meia Diego sofre lesão e desfalca Flamengo contra o América-MG

O técnico Maurício Barbieri sofreu uma importante baixa de última hora no Flamengo para o duelo contra o América-MG, neste sábado, no Maracanã. O meia Diego sofreu uma lesão muscular e não poderá defender a equipe carioca nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego sofreu a lesão muscular na coxa direita e já iniciou o tratamento. O clube, contudo, evitou dar detalhes sobre o problema físico e não estipulou um prazo para o retorno do jogador. Na noite de quarta-feira, o meia jogou normalmente os 90 minutos do empate em 1 a 1 com o Independiente Santa Fe, no Maracanã, pela Copa Libertadores.

O jogador não será a única baixa no setor. O meia Éverton Ribeiro também não entrará em campo no sábado porque está suspensão, em razão da expulsão na estreia, contra o Vitória. Além deles, são desfalques o meia Felipe Vizeu, ainda suspenso, e o zagueiro Rhodolfo, ainda se recuperando de lesão.

O jogo deste sábado vai marcar a despedida oficial dos gramados do goleiro Julio Cesar, que será titular.