Meia diz que Portugal pode ser campeão O meio-campista Pedro Mendes (Sporting) demonstrou estar confiante na seleção portuguesa, adversária do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, ao lado de Costa do Marfim e Coreia do Norte. Embora reconheça que Portugal não seja um dos principais favoritos, o jogador garantiu que sua equipe pode ser campeã na África do Sul.