Meia do Arsenal pega dois jogos de pena por gesto obsceno

LONDRES - Titular do Arsenal, o meia Jack Wilshere recebeu nesta quinta-feira uma suspensão de dois jogos no Campeonato Inglês. Ele foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por ter feito gesto obsceno para a torcida do Manchester City durante o jogo do último sábado, quando a sua equipe perdeu fora de casa por 6 a 3.

Wilshere foi flagrado pelas câmeras exibindo o dedo do meio em direção aos torcedores do Manchester City durante o segundo tempo da partida, válida pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês. Ele não chegou a ser punido em campo porque o gesto não foi percebido pelo árbitro e nem pelos assistentes. Mas a FA não perdoou o jogador pelo ofensa à torcida.

Presença constante na seleção inglesa, Wilshere vai perder, portanto, as duas próximas rodadas do Campeonato Inglês: o clássico com o Chelsea na segunda-feira e o jogo diante do West Ham na quinta-feira vem. O Arsenal é o líder isolado com 35 pontos, seguido por Liverpool e Chelsea, ambos com 33 - o Manchester City é o quarto colocado com 32.