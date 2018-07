Meia do Bayern, Thiago espera voltar à ação 'em algumas semanas'

O meio-campista do Bayern de Munique Thiago Alcântara espera voltar à ação "em algumas semanas" após lesionar o joelho direito enquanto atuava pela Espanha contra a Inglaterra na última sexta-feira. Thiago se viu forçado a deixar o gramado no meio do primeiro tempo durante a vitória por 2 x 0 em Alicante, e um exame feito neste sábado mostrou inchaço no ligamento colateral medial.

A carreira do meia-armador de 24 anos tem sido marcada por uma série de problemas nos joelhos e no tornozelo, tendo inclusive sido ausência na Copa do Mundo de 2014 no Brasil em função de uma cirurgia para reparar danos no ligamento do mesmo joelho lesionado agora.

"Felizmente estarei fora só por apenas algumas semanas", disse Thiago em sua conta no Twitter (@Thiago6) no domingo.

A próxima partida do Bayern é um confronto pelo Campeonato Alemão com o Schalke 04 no sábado, antes de receber o Olympiakos em duelo do grupo F da Liga dos Campeões três dias depois.

(Por Iain Rogers)