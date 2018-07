Meia do Bolton tem 'pequenos sinais de evolução'

A evolução fez com que Muamba conseguisse mexer seus braços e pernas. No entanto, seu quadro ainda é crítico e inspira muitos cuidados. Segundo o boletim divulgado pelo clube inglês, é impossível fazer prognóstico sobre o futuro do jogador, que tem sido monitorado de perto pela equipe do London Chest Hospital.

O quadro do meia gerou ânimo entre os profissionais do Bolton. "Há uma esperança real de que ele saia dessa. Quando situações como essa ocorrem, há uma força real, uma união. Isso tem dado à família uma força incrível", disse o técnico da equipe, Owen Coyle. "Esta fonte de energia está unindo a todos como uma família e é importante para o bem do Fabrice", completou.

O meia de 23 anos participava normalmente da partida contra o Tottenham, que estava em 1 a 1, pela Copa da Inglaterra, quando caiu desfalecido em campo. Ele foi imediatamente internado e a partida foi adiada. Desde então, o hospital onde Muamba está internado se tornou ponto de peregrinação de amigos, jogadores, dirigentes e torcedores, que têm demonstrado seu apoio.