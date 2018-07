Meia do Chelsea chama críticos de preguiçosos

"As pessoas que me julgam como irregular são um pouco preguiçosas. Elas precisam me assistir por cinco ou seis jogos. Não conheço um meia-atacante que trabalhe tanto como eu", opinou o jogador, que luta para ser convocado para a Copa do Mundo da África do Sul. A última vez em que defendeu a seleção inglesa foi em 2008.

Demonstrando muita autoconfiança, Joe Cole afirmou ainda que ajuda o Chelsea como poucos. "Quero sempre ajudar meu time. Às vezes, faço isso até em excesso. Mas agora é hora de todos fazerem seu trabalho no Chelsea e evitar cometer erros", avaliou.