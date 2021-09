Meia do Goiás, Henrique Lordelo é baleado após confusão em boate de Goiânia

Henrique Lordelo, meiocampista de 21 anos do Goiás, foi baleado duas vezes após uma confusão numa casa noturna de Goiânia. Lordelo foi encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta, passa bem e se recupera no clube. As informações são do site globoesporte.com.

Lordelo se recupera na Casa do Atleta, centro de treinamento do Goiás, onde mora com outros jovens das categorias de base do clube. O Goiás não se posicionou oficialmente até o momento e deve aguardar a conclusão das investigações antes de comentar o caso.

Henrique estava na boate com amigos, entre eles Nathan, outro jogador do Goiás, que não se feriu no incidente. Uma mulher não identificada também teria sido baleada, mas passa bem.

Lordelo não estava relacionado para a partida desta noite do Goiás na Série B, contra o CRB, às 21h, em Maceió. De acordo com o clube, ele estava de folga na noite desta sexta.

Natural de Brasília, Henrique começou a carreira no Flamengo, mas joga pelo Goiás desde 2019. Estreou como profissional no Brasileirão de 2020 e continuou no time principal nesta temporada. Ao todo, disputou nove partidas em 2021, mas não teve mais oportunidades depois do Campeonato Goiano. Seu último jogo oficial foi contra o Atlético-GO, no dia 2 de maio, pelo Campeonato Goiano.