Meia do Palmeiras sofre lesão e fica fora por 4 meses

Patrik, de 19 anos, se machucou durante a partida contra o Fluminense, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Por conta de uma luxação acromio-clavicular, o jovem atleta será submetido a uma cirurgia ainda nesta sexta-feira.

"Conversamos com o médico do time profissional e indicamos a cirurgia, que é o mais adequado para esse tipo de lesão. Apesar de triste pelo ocorrido, o Patrik está consciente de que isso é natural do futebol e sabe que em breve vai voltar com tudo aos gramados", comentou Cássio Trevizani, médico e fisioterapeuta das categorias de base do Palmeiras.

Patrik Vieira subiu para o time principal do Palmeiras no segundo semestre deste ano, a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. O meia chegou a ser relacionado durante o Brasileirão, mas não chegou a fazer sua estreia com a camisa do time paulista.