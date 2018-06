Meia do Panamá sofre lesão muscular e preocupa para estreia contra a Bélgica

Às vésperas da estreia em sua primeira Copa do Mundo na história, o Panamá ganhou uma preocupação. O meia José Luis Rodríguez, do Gent, da Bélgica, sofreu uma lesão muscular no treino desta segunda-feira e preocupa para a partida justamente diante dos belgas, segunda-feira que vem, em Sochi.

A Federação Panamenha de Futebol (Fepafut) confirmou a lesão na coxa esquerda do jogador nesta segunda. A entidade explicou que o problema não é grave e, por isso, Rodríguez não deverá ser cortado, mas diante da proximidade da estreia, o meia é dúvida para pegar os belgas.

"O José Luis Rodríguez realizou um exame no músculo da coxa esquerda por incômodos sentidos no treino de hoje. O diagnóstico: distensão leve dos isquiotibiais. Precisará de tratamento médico e fisioterapêutico e amanhã fará trabalho diferenciado", informou a Fepafut.

Vale lembrar que o Panamá já sofreu uma baixa para a Copa do Mundo graças a um problema físico. O meio-campista Alberto Quintero, do Universitario, do Peru, foi cortado após sofrer uma fratura no pé direito em amistoso com a Noruega, na semana passada. Para seu lugar, foi convocado Ricardo 'Pepe' Ávila, colega de Rodríguez no Gent.