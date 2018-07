Meia do Porto de apenas 17 anos faz história em Portugal

A partida de abertura do Campeonato Português foi inesquecível para o garoto Rúben Neves. O meia de 17 anos tornou-se o jogador mais jovem da história do Porto a ser titular em um jogo do torneio nacional e celebrou a ocasião marcando o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Marítimo, no Estádio do Dragão.

Neves abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e o colombiano Jackson Martínez fez o segundo nos acréscimos da etapa final. O técnico espanhol Julen Lopetegui, que assumiu o comando do Porto logo depois do fim da temporada passada, escalou ontem seis estreantes: o holandês Martins Indi, o argelino Brahimi, os espanhóis Óliver Torres e Tello e os brasileiros Evandro (ex-Palmeiras) e Casemiro (ex-São Paulo).

Lopetegui disse que não ficou surpreso com o desempenho de Neves, apesar de sua pouca idade. "Escalá-lo não foi uma aposta", comentou o treinador. "Ele é jovem, mas é parte do elenco e estava pronto. Ele jogou muito bem, assim como o resto da equipe."

O Sporting, atual vice-campeão português, vai estrear hoje no campeonato contra a Acadêmica, em Coimbra. Amanhã será a vez de o Benfica, campeão nacional na temporada passada, iniciar sua campanha. A equipe vermelha vai enfrentar o Paços de Ferreira, em Lisboa.