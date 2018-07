Meia do Santos diz ter contrariado a mulher para acertar com o time

O meia argentino, Emiliano Vecchio, contou nesta segunda-feira uma história curiosa durante a sua apresentação como jogador do Santos. O jogador, que estava no futebol do Catar, disse que ao receber a proposta do clube paulista, teve que contrariar a mulher, pois a vontade dela era a permanência no Oriente Médio, por ser mais vantajoso financeiramente.

Revelado pelo Rosário Central, o meia recusou uma proposta de dois anos de renovação para assinar com o Santos até 2019. "Quando chegou a proposta do Santos não eu tive dúvidas. Minha mulher queria me matar. Ela queria ficar lá, isso é verdade. Mas eu sabia que essa oportunidade era única e não duvidei", comentou o argentino.

Vecchio vai usar a camisa 40 e deve estrear pelo time na quarta-feira, contra o Fluminense, em Cariacica (ES). "No Catar as pessoas não conhecem muito futebol, mas quando disse que ia jogar no Santos do Pelé, a história foi diferente. Todo mundo conhece. Se fosse para ganhar dinheiro ficaria lá. Vou dar o máximo para que a torcida seja feliz", disse o reforço, de 27 anos.

A abertura da janela de transferências internacionais, nesta segunda-feira, permitiu ao clube oficializar Vecchio. Além dele, já treina no CT Rei Pelé o atacante colombiano Copete, ex-Atlético Nacional, da Colômbia.