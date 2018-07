Meia do Stuttgart sofre lesão e ficará meses afastado A situação do Stuttgart na temporada ficou ainda pior nesta segunda-feira. Após se chocar com o goleiro Sven Ulreich no treino de domingo, o meia-atacante Johan Audel foi diagnosticado com uma ruptura nos ligamentos do joelho direito. Assim, ele passará por cirurgia nos próximos dias e desfalcará a equipe por meses.