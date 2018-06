Meia do Uruguai diz que Godín e Gímenez são os melhores zagueiros do mundo

O meio-campista Cristian Rodríguez exaltou a qualidade da dupla de zaga do Uruguai, formada por José María Gímenez e Diego Godín, que jogam juntos também no Atlético de Madrid e foram convocados para defender o país neste Mundial realizado na Rússia. De acordo com o companheiro de seleção, os dois defensores são os melhores do mundo na posição.

+ Vídeos de torcedores embalam Uruguai em busca da classificação às oitavas da Copa

+ Arábia Saudita quer surpreender Uruguai para 'melhorar imagem' após dar vexame

"Diego e José María não jogam assim há pouco tempo. Já é de uns anos atrás que fazem um bom papel. São os melhores zagueiros do mundo", afirmou Rodríguez em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira em Nijni Novgorod.

Além de passar a primeira partida da Copa sem ser vazada, na vitória por 1 a 0 sobre o Egito, no último sábado, em Ecaterimburgo, a seleção uruguaia venceu graças a uma cabeçada de Gímenez, aos 44 minutos do segundo tempo. Para o volante Rodrigo Bentancur, faltou objetividade para conseguir abrir o placar mais cedo.

"Faltou-nos um pouco de jogo pelos lados do campo. Manter a posse de bola foi bom, mas não fomos muito contundentes e diretos. Era nossa estreia na Copa, o nervosismo jogou contra. Nossa ansiedade fez a gente sair muito e deixar a defesa exposta", analisou o meio-campista da Juventus.

Depois da vitória sobre o Egito, o Uruguai voltará à campo para enfrentar a Arábia Saudita, ao meio-dia (de Brasília) desta quarta-feira, em Rostov. A seleção uruguaia vai fazer a última partida no Grupo A contra a Rússia, às 11 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, em Samara.