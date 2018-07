Meia do Vasco festeja chance de jogar ao lado de Felipe

"Jogar ao lado do Felipe é um sonho de criança. Assistia aos jogos dele, e sempre tentava fazer o que ele fazia, mas claro que grande parte eu não conseguia. É um jogador de enorme potencial, que tenho uma amizade muito boa, e que tem uma cabeça que poucos jogadores possuem", elogiou Jeferson, um dos destaques do Vasco neste início de ano.

Feliz pelos comentários do companheiro, Felipe retribuiu os elogios ao jovem atleta. "Para mim é uma satisfação enorme. O Jeferson é um jogador com muita técnica, com um estilo moderno. Além de armar as jogadas, ele é importante no auxílio da marcação", declarou o experiente jogador.