Meia Doni lamenta participação em escândalo na Itália O meia italiano Cristiano Doni lamentou ter feito parte do escândalo de manipulação de resultado que chocou o futebol italiano no fim do ano passado. Por conta das acusações, o jogador passou cinco dias na prisão. Ele admitiu sua culpa, mas garantiu que só tentava ajudar a Atalanta, sua equipe.