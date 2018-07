Meia Douglas ainda não sabe se continua no Vasco em 2015

O Vasco já encaminhou o acesso na Série B, dependendo apenas de um empate nas duas últimas rodadas para confirmar o retorno à elite. Mas as incertezas sobre o elenco para a próxima temporada ainda não têm prazo para terminar. O clube tem jogadores com contratos que se encerram no fim deste ano e, por causa da recente eleição presidencial - Eurico Miranda foi eleito -, ainda não negociou as renovações.

Um desses jogadores é o meia Douglas, um dos destaques do time na Série B. "No fim do ano estou livre. Não sei nem para onde vou. Ninguém me procurou. Estou solto", disse o artilheiro vascaíno na temporada, com 14 gols marcados.

Apesar dessa indefinição sobre o futuro do elenco, a equipe tenta manter o foco em assegurar o acesso com um resultado positivo diante do Icasa, neste sábado, no Maracanã. Na preparação para o jogo decisivo, os jogadores realizaram um treino leve nesta quinta-feira, quando, por diversas vezes, o técnico Joel Santana brincou com seus comandados.

"Acho que agora falta muito pouco. Tiramos um pouco o peso daquela ansiedade toda, estamos mais descontraídos. A tendência é até que sábado estejamos mais soltos para a partida", explicou Douglas.