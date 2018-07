Meia Douglas diz estar 'louco' para reestrear pelo Corinthians

SÃO PAULO - Douglas não esconde a ansiedade de voltar a vestir a camisa do Corinthians. Em sua apresentação oficial, nesta quinta-feira, o meia afirmou estar "louco" para fazer sua reestreia, que poderá acontecer logo no clássico deste domingo, contra o São Paulo, no Pacaembu.

"Estou pronto e louco para estrear, mas espero a definição do treinador. O que pode atrapalhar é o entrosamento, mas acho que isso não terá problema", afirmou o meia, já regularizado e liberado para entrar em campo pelo Paulistão. "Se vencer, ganharemos moral para a estreia na Libertadores". O primeiro duelo no torneio continental está marcado para a próxima quarta, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela.

Apesar da empolgação, Douglas ainda não sabe se terá espaço no time. Ele briga diretamente com Alex e Danilo por uma vaga no meio-campo. "Será uma disputa sadia. São jogadores de qualidade que estavam atuando e foram campeões. Estou chegando para buscar meu espaço e dar uma dor de cabeça para o Tite".

O meia, no entanto, não descarta formar dupla com um dos dois concorrentes. "Às vezes dois meias é melhor. Tem sempre uma opção ao lado. Com três atacantes, a gente fica com mais referência na frente. As duas opções são boas", comparou.

Em seu retorno ao Corinthians, Douglas não tem garantida nem a camisa 10, que usou ao comandar o time nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil de 2009. "A camisa já tem dono (Adriano), é um numero que eu me identifico. Então vamos esperar para ver o que o pessoal vai definir".

O meia afirmou ainda que não mudou seu estilo de jogar nestes quase três anos em que esteve longe do Corinthians. "Sou o mesmo, não mudei nada. Aprendi a dar uns carrinhos no Sul, mas não vão se acostumando porque não vou dar muitos não", brincou.