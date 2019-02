Meia Douglas, ex-Grêmio, faz testes para assinar acordo com o Avaí

Atrás de um novo recomeço na carreira, o meia Douglas, ex-Grêmio e Corinthians, vestiu nesta quinta-feira a camisa do Avaí pela primeira vez. Aos 36 anos, o jogador está em Florianópolis para passar por uma série de testes e exames na Ressacada antes de assinar contrato com o clube.

Douglas já está com toda a parte burocrática do acordo solucionada, mas precisa mostrar para a comissão técnica de Geninho que ainda tem capacidade de atuar em alto nível, já que está sem clube desde janeiro. "Talento ele tem e acho que pode nos ajudar muito com sua experiência", afirmou o treinador.

Além da idade, Douglas enfrentou duas graves lesões nos últimos anos e pouco atuou com a camisa gremista. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em fevereiro de 2017, e precisou passar por cirurgia. Já em outubro daquele ano, quando estava voltando a trabalhar com bola, rompeu o enxerto e precisou de uma nova intervenção cirurgia, ficando à disposição de Renato Gaúcho só em julho de 2018.

Douglas completa 37 anos no dia 18 e, se passar nos testes, tem tudo para ser o camisa 10 do Avaí no Campeonato Brasileiro. Atualmente, Pedro Castro e Gegê têm se revezado na função. O time é dono do melhor ataque do Campeonato Catarinense, com 11 gols marcados em seis jogos.