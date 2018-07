Meia é cortado e desfalca o Equador diante da seleção brasileira

O Equador ganhou um novo problema para as duas próximas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Nesta sexta-feira, o meia Renato Ibarra foi cortado por causa de uma lesão e desfalcará a seleção de seu país nas partidas contra o Brasil, quinta-feira que vem, em Porto Alegre, e o Peru, dia 5 de setembro, em Quito.

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) anunciou nesta sexta o corte do jogador de 26 anos, que atua no América do México. De acordo com comunicado divulgado pela entidade, Ibarra "sofreu uma distensão no músculo posterior da perna esquerda". Ainda não houve posicionamento sobre um possível substituto.

O corte de Ibarra, porém, pode não ser o único problema do Equador para as próximas duas partidas. O goleiro Librado Azcona, do Olimpia-PAR, também se contundiu a serviço de sua equipe e pode ser vetado. A FEF está à espera de um comunicado do clube paraguaio para definir a situação do jogador.

O Equador joga nestas próximas rodadas suas chances de ir ao Mundial da Rússia no ano que vem. Com 20 pontos, a seleção é a sexta colocada e hoje estaria fora até da repescagem. Por isso, precisa de bons resultados contra Brasil e Peru para não sair da briga.