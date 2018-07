Meia Elano revela acerto para defender Club Chennai, da Índia

Mais de um mês depois de rescindir com o Flamengo, o meia Elano revelou nesta sexta-feira que está indo jogar no futebol indiano. O jogador de 33 anos vai defender o Club Chennai, que disputará a nova Superliga da Índia, campeonato de apenas oito times que acabou de ser criado no país asiático.

Em seu novo time, Elano vai trabalhar com o zagueiro italiano Marco Materazzi, que acumulará a função de técnico do time. Ex-jogador da seleção italiana, Materazzi se tornou famoso por levar uma cabeça de Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

"Estou pronto para esta nova jornada em minha vida, para me juntar a Marco Materazzi no Chennai pela ISL", afirmou Elano em sua conta no Twitter. O meia deixou o Flamengo no fim de agosto, após ficar afastado por seguidas lesões. Antes, passou por Grêmio e Santos em seu retorno ao Brasil.

A Superliga da Índia é uma iniciativa local para promover o futebol no país. Para tanto, tem virado notícia nas últimas semanas por contratar veteranos como Del Piero e Trezeguet para seus clubes. Na competição, que terá início em outubro, as equipes são franquias, como acontece na Major League Soccer, nos Estados Unidos e no Canadá.