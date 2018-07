Meia Elano revela ansiedade para voltar a jogar na Vila Belmiro

SANTOS - Se a maioria dos jogadores santistas não consegue desviar o pensamento da Copa Libertadores, Elano, mesmo com a experiência de seis temporadas na Europa e uma Copa do Mundo, mostra-se ansioso por outro motivo. Ele conta os minutos para voltar a jogar, seis anos depois, na Vila Belmiro, estádio que lhe trás boas recordações.

"Uma foi no jogo contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 2003. Estávamos perdendo por 2 a 0 e o Leão [técnico] me escalou de centroavante. Fiz dois gols e empatamos o jogo", disse o meia, referindo-se ao jogo do dia 6 de agosto, que terminou em 3 a 3. "Outro que eu lembro sempre foi aquele contra o Grêmio, pelas semifinais do Campeonato Brasileiro de 2002".

Para o melhor jogador do começo do Campeonato Paulista - fez seis gols em cinco jogos -, a Vila é um ponto positivo a mais que o Santos terá na Libertadores. "O adversário se sente pressionado. O torcedor fica mais perto e para o nosso time tem o lado bom e o ruim. A gente sente mais o apoio do torcedor, mas também ouve se for xingado. Eu estava sentindo saudade".

A última vez que Elano jogou na Vila Belmiro foi no empate por 1 a 1 contra a Portuguesa Santista, pelo Paulista, no dia 30 de janeiro de 2005. Seu sonho é conquistar um título no estádio, já que na sua primeira passagem pelo clube foi campeão brasileiro de 2002, na decisão contra o Corinthians, no Morumbi, e de 2004, em São José do Rio Preto, contra o Vasco. Nos dois jogos, balançou as redes.

Depois de ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Elano retorna e pela primeira vez vai atuar ao lado de Arouca, um dos principais destaques santistas na temporada passada. "A nossa parceria tem tudo para dar certo. Arouca tem grande poder de marcação e qualidade no passe. Só não podemos deixá-lo sozinho no trabalho de proteção à frente de zaga. Da minha parte, vou ajudar em tudo o que for possível", prometeu.