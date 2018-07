Meia Enzo Pérez é apresentado para 8 mil torcedores no Valencia

Com uma grande festa da sua torcida, o Valencia apresentou nesta sexta-feira Enzo Pérez como seu mais novo reforço, após o argentino superar os trâmites burocráticos para ter sacramentada a sua transferência, adquirido que foi junto ao Benfica, de Portugal, por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 81 milhões).

Segundo o Valencia, cerca de 8 mil torcedores foram ao Mestalla acompanhar a apresentação do meia. "Antes de tudo, obrigado por terem vindo. Venho com as melhores expectativas de me sair bem. Agradeço a todos por acreditarem em mim, por esperarem seis meses", afirmou o argentino, que fez parte do grupo da sua seleção na última Copa do Mundo.

O jogador escolheu a camisa 15 do Valencia para usar, pois o número corresponde ao dia de nascimento do seu filho. "Tenham um ótimo 2015, que para mim é um número muito especial. Usarei o número 15 nas costas pelo nascimento do meu filho", afirmou o argentino.

Enzo Pérez também se declarou surpreso com a presença de tantos torcedores na sua chegada ao Valencia. Além disso, lembrou que outros jogadores argentinos tiveram sucesso com a camisa do clube, como Claudio Lopez, Mario Kempes e Pablo Aimar, esperando seguir os passos de seus compatriotas.

"É a primeira vez que tantas pessoas me recebem e estou surpreso e animado. É muito bonito o reconhecimento dos torcedores e espero corresponder no campo e continuar a crescer com o Valencia, o que é o mais importante. Por esse clube passaram muitos argentinos importantes e é bom que ainda acreditem em nós", comentou.