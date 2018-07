Meia Felipe Menezes deve ser titular no Palmeiras contra o Botafogo

SÃO PAULO - O Palmeiras deve ter apenas uma mudança na escalação para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Brasileiro. Com a lesão do meia Mendieta, a vaga deve ficar com Felipe Menezes, que já substituiu o paraguaio no segundo tempo da derrota para o Chapecoense, no último domingo.

Mendieta deixou o campo com uma torção no tornozelo direito e sequer foi relacionado para o jogo desta quarta-feira. O meia sentiu a lesão no começo do jogo, mas insistiu e ficou na partida até o começo do segundo tempo, quando foi substituído. O paraguaio se junta a outros cinco colegas de time que já são desfalques: Fernando Prass, Bruno César, Valdivia, Eguren e Leandro.

O técnico interino Alberto Valentim não conseguiu treinar a equipe para o confronto com o clube carioca. O mau tempo em Chapecó fechou o aeroporto na segunda-feira e a delegação só deixou Santa Catarina nesta terça-feira pela manhã. Após desembarcar em Campinas, o time seguiu para Presidente Prudente de ônibus.

A viagem de sete horas pelos cerca de 540 km de distância impediu Valentim de organizar trabalhos táticos específicos para encarar o Botafogo. Com isso, a tendência é que o time do último domingo seja praticamente mantido e escalado com: Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Wesley, Felipe Menezes e Marquinhos Gabriel; Diogo e Henrique.