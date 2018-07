Meia Felipe Menezes troca o Botafogo pelo Sport

Felipe Menezes, de 24 anos, iniciou a sua carreira no Goiás e foi contratado pelo Benfica em 2009. No ano passado, ele foi cedido ao Botafogo, onde participou de 42 jogos e marcou cinco gols. Agora, o meia permanecerá no futebol brasileiro ao ser cedido até o final deste ano Sport.

O novo reforço deve chegar ao Recife na sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Em seguida, Felipe Menezes deverá ser apresentado pelo Sport, que está em 16º lugar no Campeonato Brasileiro, com cinco pontos. A equipe volta a jogar neste domingo, no Estádio Couto Pereira, contra o Coritiba, em duelo válido péla sétima rodada do torneio nacional.