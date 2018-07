Fernandes convoca torcida de Juiz de Fora para jogo do Botafogo Destaque do Botafogo no jogo contra o Sport, o meia Fernandes convocou nesta segunda-feira a torcida botafoguense de Juiz de Fora, onde o time carioca enfrentará o Atlético Paranaense nesta quarta, pela terceira rodada do Brasileirão.