Meia garante Irã 'mais confiante do que nunca' para encarar Portugal

O Irã chega à última rodada do Grupo B da Copa do Mundo com chances reais de classificação. Para alcançar o objetivo e surpreender a todos, a seleção precisa apenas vencer o favorito Portugal na próxima segunda-feira, em Saransk. Vindos de uma vitória sobre Marrocos e uma suada derrota por 1 a 0 para a Espanha, a confiança é grande entre os iranianos.

"A gente conseguiu três pontos até o momento e estamos mais confiantes do que nunca neste momento", declarou o meia Saeid Ezatolahi, em entrevista neste sábado.

A confiança iraniana é fruto das boas atuações alcançadas na Rússia até o momento. Depois de vencer Marrocos por 1 a 0, a seleção deu muito trabalho para a Espanha, criou diversas oportunidades, mas acabou perdendo. A expectativa é que repita o comportamento contra Portugal.

A seu lado, o Irã terá alguém que conhece bem o adversário. O português Carlos Queiroz treinou a seleção de seu país por quase três anos, antes de assumir justamente o time iraniano. Podendo eliminar Portugal, ele definiu o duelo como "o mais interessante e importante em meus sete anos no Irã".

O atacante Karim Ansarifard também mostrou-se ansioso para a partida. "Mal podemos esperar para que esta partida chegue. É a hora da nossa redenção", considerou, lembrando da derrota para a Espanha.