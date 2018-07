Meia Giuliano é novidade em treino com bola do Grêmio Artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o meia Giuliano não deve mesmo ser problema para o técnico Roger Machado escalar a equipe que vai enfrentar o Avaí, sábado, em Florianópolis. O jogador, que havia sido poupado das atividades de segunda e terça-feira, treinou normalmente nesta tarde.