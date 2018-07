Meia Giuliano volta a treinar em inauguração de CT gremista

O Grêmio inaugurou oficialmente, nesta terça-feira, com dois anos de atraso, o seu novo centro de treinamento. Nesta terça, no primeiro dia nas instalações, Giuliano foi a novidade. O meia estava sem treinar há duas semanas, desde que foi ao departamento médico para tratar uma pubalgia. Ele pode ser a novidade na partida de domingo contra o São Paulo, na Arena.

"Estamos numa crescente na competição com nove jogos invictos. Enquanto tivermos chances matemáticas para o título precisamos acreditar. Nosso objetivo é pontuar e fazer a nossa parte para se aproximar dos líderes", comentou o goleiro Marcelo Grohe, que não leva gols há oito partidas.

O CT Luiz Carvalho já vinha sendo utilizado esporadicamente, mas só nesta tarde recebeu um evento oficial, com a presença de dirigentes e da família do ex-presidente e ex-jogador do clube, morto em 1985.