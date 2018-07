Meia gremista exalta trabalho feito na pré-temporada Os treinos de pré-temporada costumam ser motivo de reclamação dos jogadores. As cansativas atividades físicas e o pouco tempo de contato com bola desagrada a maioria dos atletas. Mas no Grêmio, o meia Jean Deretti mudou o discurso e fez questão de exaltar o trabalho feito em Bento Gonçalves, além de elogiar o preparador físico do clube, Fábio Mahseredjian.