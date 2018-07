Meia Henderson sofre lesão e vira dúvida para Eurocopa

O técnico Jürgen Klopp sofreu uma importante baixa no Liverpool nesta sexta-feira. O capitão do time inglês, o meia Jordan Henderson, teve constatada lesão no joelho esquerdo que o tirará da partida da volta contra o Borussia Dortmund, na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Liga Europa. E ainda praticamente acaba com suas chances de defender a seleção inglesa na Eurocopa.

Henderson sofreu lesão no ligamento do joelho no início do segundo tempo do duelo contra o Borussia, nesta quinta, em Dortmund. Ele precisou deixar o gramado e foi substituído por Joe Allen. Nesta sexta, exames confirmaram a contusão que, de acordo com o clube inglês, deve afastá-lo dos gramados entre seis e oito semanas. Não há necessidade de cirurgia.

A lesão tira Henderson do restante da temporada europeia. Ele vai desfalcar o Liverpool no confronto decisivo com o Borussia e, em eventuais semifinal e final, caso o time inglês avance. Também está fora da reta final do Campeonato Inglês.

Como pode ficar afastado por até dois meses, o meia tem chances remotas de ser convocado pelo técnico Roy Hodgson para defender a Inglaterra na Eurocopa. A competição será disputada entre 10 de junho e 10 de julho. Mas o treinador vai anunciar seus convocados no dia 12 de maio, a menos de cinco semanas, e é improvável que arrisque a convocação de um atleta que ainda deverá estar em processo de recuperação.