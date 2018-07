Meia Heverton troca Portuguesa por clube chinês

Heverton tem 27 anos e tinha contrato com a Portuguesa até o final do ano, mas como não fazia mais parte dos planos acabou sendo liberado pelo clube. Sem disputar nenhuma partida neste Campeonato Brasileiro, o meia já viajou para a China e deve acertar assinar contrato nos próximos dias.

Revelado nas categorias de base do Guarani, Heverton passou por Ponte Preta, Corinthians, Vitória e Atlético-PR, além de ter duas experiências no exterior, defendendo Ankaragücü, da Turquia, e Seongnam, da Coreia do Sul. Antes de ser contratado ano passado, o meia havia defendido a Portuguesa entre os anos de 2008 e 2011.

Nos últimos dias, a diretoria apresentou alguns reforços para a sequência do Brasileirão: os atacantes Neílson, do Londrina-PR, e Gilberto, emprestado pelo Internacional. Ambos, porém, não devem ter condições de atuar diante do Goiás, domingo, às 18h30, no Estádio Serra Dourada, pela oitava rodada.