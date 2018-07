Meia holandês sofre concussão cerebral em treino da seleção

ALGARVE - O meia Jonathan de Guzman, do Swansea, foi diagnosticado com concussão cerebral após se chocar com um companheiro em treino da seleção holandesa realizado na última terça-feira. O jogador de 25 anos bateu a cabeça em dividida com o atacante Dirk Kuyt, caiu desacordado no gramado e foi imediatamente encaminhado ao hospital.

O forte choque assustou a todos da seleção, mas o jogador acordou rapidamente, ainda quando era colocado na maca. A previsão é de que ele fique afastado dos treinos por um período de sete a dez dias, o que fará com que seja desfalque para a Holanda no amistoso desta quarta, contra Portugal, e para o Swansea na estreia do Campeonato Inglês, contra o Manchester United, no sábado.

De Guzman está atuando pelo Swansea emprestado pelo Villarreal, da Espanha, e apesar da pancada não apresentou maiores problemas físicos. Envolvido no lance com o meia, Kuyt, ex-Liverpool e atualmente no Fenerbahçe, sofreu um corte e precisou levar cinco pontos no rosto.