Meia japonês Hosogai reforça o Bayer Leverkusen

"Tomei uma decisão positiva de me colocar num ambiente que será difícil para mim", disse o jogador, que vinha atuando pelo Urawa Red Diamonds nesta temporada.

Hosogai será o quinto japonês a disputar o Campeonato Alemão 2010/2011. Os outros são Shinji Kagawa, do Borudsia Dortmund, Atsuto Uchida, do Schalke 04, Makoto Hasebe, do Wolfsburg, e Kisho Yano, do Freiburg.

O Bayer Leverkusen é o terceiro colocado da competição, com os mesmos 33 pontos do Mainz e dez a menos que o líder Borussia Dortmund.