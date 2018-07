Meia Jesús Dátolo espera ter sucesso em segundo ano no Inter

PORTO ALEGRE - O meia Jesús Dátolo chegou ao Internacional no ano passado, fez um gol na sua estreia, em um clássico contra o Grêmio, mas não conseguiu corresponder ao que se esperava, principalmente em razão das lesões. Motivado para a temporada 2013, o argentino quer esquecer os problemas e prometeu ter mais sucesso na equipe neste ano.

"Agora estou muito feliz, me sinto bem. Nesse ano vou brigar, procurar aproveitar cada momento, pois também estou mais seguro, já conheço o clube e quero que todo torcedor termine festejando o ano", afirmou Dátolo, explicando as orientações que tem recebido do técnico Dunga. "O Dunga pediu mobilidade. Para entrar (entre os defensores), precisa movimentação", disse

Dátolo avaliou que a pré-temporada puxada, com vários trabalhos físicos, será fundamental para que ele tenha êxito em 2013 e não volte a sofrer com as contusões. "No Boca (Juniors) já feito treinos intensos. Hoje cada jogador tem que ter mentalizar que a parte física é a mais importante do futebol. Cada treino tem que ser uma final pra mim", comentou.