Meia Jorge Wagner deixa o São Paulo e quer ser ídolo no Japão

O meia Jorge Wagner teve uma bela despedida do São Paulo. Homenageado pela diretoria antes da partida, ele teve boa atuação na vitória por 4 a 0 sobre o Atlético Mineiro, domingo, no Estádio do Morumbi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e foi ovacionado ao ser substituído durante o segundo tempo. Agora, deixa o clube para atuar no Kashiwa Reysol e sonha em ser ídolo no futebol japonês.

"Estou indo para lá com este objetivo [ser ídolo]. Sempre quis jogar lá. Vou me interessar pela língua deles e quero também aprender sobre a cultura do país. Vou ter esta oportunidade de dar uma condição boa para a minha família. O povo japonês tem um carinho especial pelo brasileiro", afirmou.

Jorge Wagner defendeu o São Paulo por quatro temporadas e foi bicampeão brasileiro (2007 e 2008). Neste período, ele disputou 210 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 55 assistências.