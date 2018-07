Meia Júnior Timbó acerta o seu retorno à Portuguesa para a disputa da Série C

Em um momento muito delicado na Série C do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa contratou um velho conhecido da torcida. O meia Junior Timbó, que integrou o time campeão da Série B em 2011, assinou contrato com o clube e espera pela regularização para ficar à disposição do técnico Jorginho.

O reforço estava no Bragantino, onde disputou algumas partidas da Série A2 do Campeonato Paulista. Revelado pelo Vitória, o meia de 24 anos atuou pelo Fluminense, de Feira de Santana (BA), antes de se transferir para a Portuguesa, na sua primeira vez. No ano seguinte, foi para o América-MG. Ainda passou por times como Atlético Sorocaba-SP, ABC, Águia-PA, América-RN e Chapecoense.

Junior Timbó chegou ao Canindé na última terça-feira e já está treinando com o restante do elenco sob o comando de Jorginho, com quem trabalhou em 2011. Além do treinador, ele vai reencontrar mais um companheiro do time que ficou conhecido como Barcelusa: o zagueiro Mateus Alves.

Se tiver o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a noite desta sexta-feira, o meia pode ser utilizado no confronto contra o Macaé, às 16 horas deste domingo, em Macaé (RJ), pela 10.ª rodada do Grupo B. Os dois times estão separados por apenas um ponto. A Portuguesa é a oitava colocada, com oito, enquanto que a equipe carioca está na vice-lanterna, com sete. É uma briga direta contra o rebaixamento.