Lucas Fernandes inicia tratamento no São Paulo após cirurgia no joelho

Revelação das categorias de base do São Paulo, o meia Lucas Fernandes, de 18 anos, começou na última quarta-feira o processo de recuperação de uma cirurgia para corrigir a ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador sofreu a lesão há duas semanas durante treino no CT da Barra Funda e após passar por cirurgia no último dia 16, só deve voltar a atuar na próxima temporada.

"Poder iniciar o tratamento representa bastante porque isso mostra que avancei no meu primeiro estágio na recuperação. Sei que estou em boas mãos, com excelentes profissionais e agora quero evoluir cada vez mais. Vou trabalhar duro, aqui, para ficar bem novamente", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do clube.

Lucas Fernandes marcou o primeiro gol como profissional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Até se lesionar, o meia vinha recebendo chances para entrar no segundo tempo de algumas partidas. O problema do jogador diminuiu também as opções do técnico argentino Edgardo Bauza para escolher um substituto de Paulo Henrique Ganso para as semifinais da Copa Libertadores, já que o camisa 10 deve ficar fora por problema na coxa direita.

O meia de 18 anos sentiu a lesão durante dividida em treino. Lucas Fernandes integrou uma vitoriosa geração das categorias de base do São Paulo ao ganhar títulos nas categorias sub-20 em campeonatos como a Libertadores, a Copa do Brasil e a Copa Ouro.