Meia Lucas Lima é cortado da seleção para amistosos na Austrália

O meia Lucas Lima, do Santos, foi cortado nesta terça-feira pelo técnico Tite para os amistosos do Brasil contra a Argentina e a Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, respectivamente, ambos em Melbourne, em território australiano, por motivo de lesão. O treinador não convocará um substituto para a vaga.

A decisão da comissão técnica da seleção brasileira foi tomada após contato com o departamento médico do clube paulista, que havia confirmado a contusão do jogador - que tem 11 jogos e dois gols marcados pela equipe principal do Brasil - depois de realizar exames na última segunda-feira.

Lucas Lima foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele se machucou no início da partida de sábado passado do time santista contra o Coritiba, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro - vencida pelo Santos por 1 a 0.

O atleta está vetado pelos médicos do Santos para os compromissos diante do Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, pela Copa Libertadores, e contra o Cruzeiro, no domingo, também em casa, pelo Brasileirão. A evolução do tratamento do meia durante esta semana será avaliada antes da divulgação de um prazo para o retorno dele aos gramados.