Meia Maicosuel é o mais novo alvo do processo de renovação do Santos

SANTOS - A dois dias do fechamento da janela brasileira de transferências para jogadores que atuam fora do País, o Santos corre para tentar fazer pelo menos uma contratação. O novo alvo dos dirigentes é o meia Maicosuel, que está na Udinese, da Itália.

Um representante do Santos está em Udine para tentar fechar a contratação do jogador. Se ela for concretizada, será em definitivo, e não por empréstimo. Os cartolas santistas já conversaram com o ex-jogador Lê, empresário de Maicosuel, e acertaram o salário do meia.

Paulista de Cosmópolis, Maicosuel se profissionalizou no Paraná Clube, mas foi no Botafogo, entre 2009 e 2012, que viveu o melhor momento de sua carreira. Apelidado pela torcida botafoguense de "Magosuel", o jogador chamou a atenção de vários clubes europeus e acabou sendo negociado com a Udinese.

A passagem do meia pelo clube, no entanto, não tem sido feliz. Em um de seus primeiras jogos pela Udinese, contra o Braga, pela fase preliminar da Copa dos Campeões, ele desperdiçou sua cobrança na decisão por pênaltis e "ajudou" a eliminar a equipe. Três semanas depois de fechar a contratação do lateral-direito Cicinho, ontem o Santos finalmente se livrou dos problemas que atrasaram sua apresentação e o jogador foi oficialmente integrado ao elenco alvinegro.