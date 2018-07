Meia Marquinhos Gabriel é o quinto reforço santista

O meia Marquinhos Gabriel é o novo reforço do Santos. O atleta de 24 anos acertou até 31 de dezembro de 2015 e se tornou a quinta contratação da temporada - o clube já havia acertado as chegada do lateral-esquerdo Chiquinho, do atacante Ricardo Oliveira, do meia Elano e do volante Valencia.

O novo reforço tem vínculo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e deve fazer exames médicos na próxima semana. Canhoto e versátil, o meia realiza mais de uma função, característica que agrada o técnico Enderson Moreira, e deve disputar posição com Geuvânio e o recém-contratado Chiquinho.

Com passagens por Internacional, Palmeiras, Sport e Bahia, Marquinhos Gabriel era uma promessa nas categorias de base do Internacional, onde trabalhou com o técnico Enderson Moreira. Sem se firmar no time principal colorado, foi emprestado ao Avaí e depois vendido ao Sport.