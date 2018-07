Meia Martinuccio chega ao Rio para assinar com o Fluminense

RIO - Os dirigentes do Fluminense estão confiantes de que vão passar uma rasteira no Palmeiras e anunciar em breve a contratação de Martinuccio. O meia argentino chegou nesta segunda-feira ao Rio para realizar exames médicos e assinar contrato com o time carioca.

A diretoria do clube paulista se respalda em um pré-contrato assinado no mês passado com o jogador e destaca ainda que existe uma multa prevista de R$ 50 milhões em caso de rompimento do acordo. Os cartolas tricolores, por sua vez, argumentam que o contrato teria erros graves e não pode ser considerado válido legalmente.

"O empresário dele entende que o Martinuccio não tem que cumprir (o pré-contrato). Ele pode até não cumprir o contrato, mas quem contratá-lo vai ter que pagar a multa", disse Arnaldo Tirone, presidente do Palmeiras. O caso deve parar na Fifa.

Alheio à polêmica, a cartolagem tricolor quer fechar com o argentino para ocupar a vaga deixada por seu compatriota, Darío Conca, que deixou o clube para ir para o futebol chinês.