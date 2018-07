Meia muda de nome e chega ao Botafogo como 'Tomas Bastos'

Chamado de ''Tomás'' quando foi vice-artilheiro da Série B do ano passado, pelo Boa, e anunciado assim pelo Botafogo, o meia-atacante mudou de nome. Nesta terça-feira, ele foi apresentado como ''Tomas Bastos'' (sem acento) e falou pela primeira vez à imprensa como novo jogador alvinegro.

Com seus direitos federativos ligados ao J.Malucelli, do Paraná, o reforço chega por empréstimo até o fim do ano mostrando que sabe o caminho das pedras na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

"A Série B é mais pegada e o Botafogo precisa se adaptar bem. Quando eu estava no Boa, o treinador me dava liberdade para jogar e tive mais espaço. Foi fruto de um trabalho e agora eu penso em repetir no Botafogo para recolocar o clube de onde nunca deveria ter saído", comentou o jogador de 22 anos.

Ele revelou ter recusado propostas de fora do País para jogar em General Severiano. ''Tive propostas do exterior, mas eu decidi com a minha família vir para o Botafogo. Tenho um tio no Tocantins, o Ronaldo, que é botafoguense e me disse para vir fazer história no Botafogo. É um grande clube e eu espero jogar muito bem aqui."