Meia Nadson se despede do Paraná e é mais um reforço da Chapecoense

Jogador com passagem por diversos clubes pequenos e médios do futebol brasileiro, o meia Nadson será reforço da Chapecoense para a temporada 2017. Nesta quarta-feira, o Paraná anunciou a saída do jogador, revelando que seu destino é o time de Chapecó (SP).

Ele estava em litígio judicial com o Paraná, reclamando de salários atrasados. Jogador e clube, porém, chegaram a um acordo para que ele se transfira para a Chapecoense, permanecendo com o Paraná parte dos direitos econômicos do atleta. Ainda segundo Paraná, Nadson assinará contrato de dois anos com a Chapecoense.

"Não estou saindo da forma como eu imaginava, mas isso faz parte do futebol e a Série B fica mais difícil a cada ano. Os torcedores sempre me trataram com muito carinho e eles podem ter certeza que sempre procurei dar o meu máximo dentro de campo. Por eles, fica a minha torcida pelo sucesso do Paraná na próxima temporada", disse Nadson ao site do clube paranaense.

Nadson jogou no time B do Palmeiras e, depois, passou sem muito sucesso por Ponte Preta, Avaí, Bragantino, Audax e Guaratinguetá. No ano passado, foi bem no Sampaio Corrêa na Série B, chegando ao Paraná, onde atuou como titular absoluto durante toda a temporada 2016.

Antes de Nadson, a Chapecoense já havia acertado com o zagueiro Douglas Grolli (ex-Cruzeiro), o goleiro Elias (ex-Juventude), o meia Dodô (ex-Atlético-MG), o lateral-direito Moisés (ex-Grêmio), o atacante Rossi (ex-Goiás) e o lateral-direito uruguaio Zeballos (ex-Defensor, do Uruguai).