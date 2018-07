Novato no São Paulo, Lucas Fernandes diz se espelhar em Ganso

Desde a última quinta-feira o São Paulo tem um novo jogador no elenco. O garoto Lucas Fernandes, de 18 anos, foi promovido ao time profissional depois de se destacar nas conquistas do time sub-20 do clube. Com o sonho realizado por chegar ao elenco principal, o jovem já está até mesmo inscrito na fase de grupos da Copa Libertadores e ansioso por conviver com um dos seus ídolos, Paulo Henrique Ganso.

Lucas Fernandes foi fundamental para o São Paulo na conquista da Copa Libertadores sub-20, neste ano, assim como nos títulos da Copa RS, Copa Ouro e Copa do Brasil sub-20, em 2015. As atuações de destaque renderam o convite do técnico Edgardo Bauza para se juntar ao time de cima somente quatro anos após ingressar nas categorias de base do clube. "Jogo bola desde os 11 anos. No começo, jogava (futebol de) salão. Mas depois fui para o campo e escolhi ser meia pela possibilidade de ficar mais com a bola no pé", contou.

O meia é a mais nova esperança vinda da base do São Paulo e tem como referência o atual camisa 10 da equipe. "Gosto de todos os jogadores do profissional. Será importante conviver, treinar e aprender com eles. Me inspiro muito no Ganso, que é um excelente jogador, e quero aproveitar cada treino ao lado dele. Estou com a cabeça aberta para crescer ao lado de quem eu sempre me inspirei", comentou.

A ansiedade de Lucas Fernandes em se juntar aos profissionais o fez não relaxar completamente nas férias. Os dias de descanso após marcar o gol do título da Copa Libertadores, no Paraguai, tiveram o pensamento voltado ao momento em que se apresentaria ao time profissional. "A ansiedade era grande para poder começar logo esta nova etapa. Todos os dias, antes de dormir, eu ficava imaginando como este dia seria", disse. O jogador deve ganhar chance do treinador para ser relacionado como reserva já nos próximos compromissos do Paulistão.